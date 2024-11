Ponte sullo Stretto, Trischitta: “così non saranno i nostri figli ad andare via, ma gli altri a venire da noi”

StrettoWeb

“Andiamo avanti sicuri per chi è favorevole, come me. Siamo arrivati a dove non pensavamo mai fino a qualche anno fa. Così i turisti potranno vedere quello che i messinesi vedono soltanto in foto. Noi vediamo la bellezza dello Stretto da aerei e droni, dal Ponte lo Stretto si vedrà in tutta la sua bellezza”. Così Pippo Trischitta, Presidente della Commissione Ponte sullo Stretto, a margine della nuova seduta di oggi sul progetto dei trasversi.

“Per chi come me, che ha ormai un’età, costituisce un futuro per i figli. Ho sempre detto, lo dicevo 15 anni fa, che con il Ponte non saranno i nostri figli ad andare via, ma gli altri a venire da noi“, ha aggiunto Trischitta, che ha poi annunciato che “il 10 gennaio dovremmo avere un ospite internazionale molto importante, ma non spoilero”.

