De Luca: “io e Scopelliti alla conquista del Sud? Non sarebbe una cattiva idea”

“Perché una semplice presentazione di due libri sta creando tanta fibrillazione nel mondo politico calabrese e non solo? Io e Giuseppe Scopelliti abbiamo avuto a che fare con la “giustizia ingiusta” e raccontiamo il dramma personale e familiare che si vive quando vieni condannato in anticipo dal pregiudizio popolare“, è quanto afferma Cateno De Luca. “Peppe sul piano politico è stato un ragazzo prodigio infatti ha ricoperto il ruolo di sindaco di Reggio Calabria e di Presidente della regione Calabria ad appena quarant’anni. (Ieri è stato il compleanno di Peppe)”, rimarca De Luca.

“Io ho 52 anni e non ha avuto la stessa capacità politica di Peppe ma sono orgoglioso dei miei risultati considerato che io ho fatto tutto da solo senza partiti mentre Peppe è cresciuto ed è stato sostenuto dai partiti tradizionali. Se qualcuno teme che io e Peppe possiamo creare un Ponte Politico tra la Sicilia e la Calabria alla conquista del meridione ed il coinvolgimento dei meridionali del centro nord Italia si sbaglia di grosso anche se … non sarebbe una cattiva idea. Non mettiamo limiti alla Provvidenza“, scrive ironicamente Cateno De Luca.

