Libri di Scopelliti e De Luca, retroscena e sconcerto di Falduto: “sei sicuro di non irritare il Comune?”

“Questa mattina, durante una visita al Comune, sono rimasto sconcertato da alcune conversazioni con dipendenti che si sono avvicinati a salutarmi con grande affetto, ma con una cautela che mi ha colpito profondamente. Alcuni mi hanno chiesto se fosse “sicuro” partecipare alla presentazione dei libri di Giuseppe Scopelliti e Cateno De Luca senza rischiare di irritare chi governa il Comune o le istituzioni pubbliche in genere. Trovo inaccettabile che ci sia ancora oggi chi si sente limitato nel diritto di partecipare liberamente a un evento culturale o di esprimere le proprie idee. La libertà di pensiero e confronto è il pilastro della democrazia, e non possiamo permettere che venga messa in discussione”.

Questo post è stato scritto da Giuseppe Falduto sui social ed è indicativo, nonché preoccupante, della mentalità regnante a Reggio Calabria. Si convive col timore di far valere la propria idea – pilastro fondante della democrazia – per irritare questo o quello, soprattutto per questioni di opportunità o interessi presenti e futuri. E’ il motivo per cui spesso, in questa città, si continua a sopportare qualsiasi ingiustizia e inefficienza; per cui ci si è abituati alla mediocrità.

L’imprenditore Giuseppe Falduto è stato Assessore con Italo Falcomatà e oggi – è abbastanza noto – combatte per la battaglia Mediterranean Life. Nonostante il passato, e l’amicizia con la famiglia, non ha paura di stimolare e punzecchiare l’Amministrazione, pur sapendo che potrebbe infastidirsi. Pertanto, il retroscena raccontato, lo ha turbato fortemente. Il racconto rientra a margine della presentazione dei libri di Giuseppe Scopelliti e Cateno De Luca che si terrà domani pomeriggio, venerdì 22 novembre, al Centro Commerciale Porto Bolaro, alle ore 18.

