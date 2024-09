De Luca su Scopelliti: “condanna sproporzionata rispetto ai reati contestati”

StrettoWeb

Prosegue il tour di Giuseppe Scopelliti, ex sindaco di Reggio ed ex Governatore della Calabria, in giro per l’Italia, a far conoscere il suo libro “Io sono libero”. Oggi, domenica 8 settembre, Scopelliti sarà protagonista a Taormina alle ore 18:30. In un post su facebook, il sindaco Cateno De Luca, scrive: “la giustizia è sempre giusta? Stanotte ho finito di leggere il libro dell’ex sindaco di Reggio Calabria ed ex Presidente della Regione Calabria Giuseppe Scopelliti. Mi ha colpito la sproporzione della condanna inflitta rispetto ai reati contestati ad uno dei tanti uomini delle istituzioni che ogni giorno camminano sulla lama del rasoio rischiando l’accusa di omissione o di abuso”.

“Il 22 dicembre 2016 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha condannato Scopelliti a 5 anni di reclusione per abuso d’ufficio e falso. Il 4 aprile 2018 viene condannato in Cassazione a 4 anni e 7 mesi di reclusione per falso in atto pubblico. Cosa ci accomuna e cosa non ci accomuna? Ne parleremo stasera a Taormina! Ringrazio il Presidente del consiglio comunale di Taormina Pinuccio Composto per aver organizzato questo significativo momento di confronto sul delicato tema della giustizia in Italia“, conclude De Luca.

