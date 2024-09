StrettoWeb

Continua il lungo tour di Giuseppe Scopelliti, ex sindaco di Reggio ed ex Governatore della Calabria, in giro per l’Italia, a far conoscere il suo libro “Io sono libero”. Domenica, 8 settembre, Scopelliti sarà protagonista a Taormina alle ore 18:30.

L’evento sarà introdotto dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Composto, dialoga con l’autore Cateno De Luca, sindaco di Taormina, mentre modera Mauro Romano, giornalista “La Sicilia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.