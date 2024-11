Elezioni, in Umbria poco più di 700 mila al voto per le regionali | INFO e DETTAGLI

StrettoWeb

Sono 701.367 gli elettori chiamati alle urne domenica 17, dalle 7 alle 23, e lunedì 18 novembre, dalle 7 alle 15, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i consiglieri che formeranno l’Assemblea legislativa dell’Umbria. Il dato è stato reso noto dalla Regione. Gli elettori sono 523.343 in provincia di Perugia (268.810 donne e 254.533 uomini) e 178.024 in quella di Terni (86.127 uomini e 91.897 donne). Il 27 ottobre del 2019 erano stati chiamati alle urne 703.596 elettori. I seggi elettorali sono mille, dei quali 706 in provincia di Perugia e 294 in quella di Terni.

L’Ufficio Stampa della Giunta regionale garantirà la diffusione delle informazioni sullo svolgimento delle operazioni elettorali. I candidati alla presidenza dell’Umbria sono nove. Le liste ammesse sono 23 e quasi 460 gli aspiranti consiglieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.