Risultati Serie C 12ª Giornata: stecca il Catania, pari Crotone, Messina horror | CLASSIFICA

Risultati della 12ª Giornata di Serie C ‘da paura’ nella notte di Halloween. Serata horror quella del Messina che perde 1-3 in casa contro la Cavese e continua a vedere le streghe anche al di fuori del 31 ottobre. Streghe scacciate dal Crotone, è il caso di dirlo: i calabresi rimontano 2-2 il Benevento capolista e strappano un punto prezioso per restare in scia Playoff.

Giornata amara per le due siciliane in zona Playoff: il Trapani perde in casa contro l’Avellino, il Catania fallisce l’occasione di fare un bel balzo in classifica fermato 1-1 dalla Turris. Nelle altre gare degno di nota il successo per 5-0 del Potenza sul Taranto. Colpi esterni di Giugliano, Monopoli, Sorrento e Cerignola. Pareggio con un gol per parte tra Casertana e Altamura.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Picerno-Giugliano 1-3

Avellino-Trapani 1-2

Potenza-Taranto 5-0

Casertana-Altamura 1-1

Latina-Monopoli 0-1

Juventus U23-Sorrento 0-1

ACR Messina-Cavese 1-3

Crotone-Benevento 2-2

Foggia-Audace Cerignola 0-1

Turris-Catania 1-1

Classifica Serie C Girone C

Benevento 26

Cerignola 24

Avellino 22

Monopoli 22

Potenza 20

Giugliano 20

Catania 19

Sorrento 19

Trapani 18

Picerno 17

Crotone 15

Cavese 14

Altamura 14

Turris 13

Casertana 12

Foggia 10

Latina 10

ACR Messina 9

Taranto 7

Juventus U23 6

Programma 13ª Giornata Serie C Girone C (3-4 novembre)

Audace Cerignola-Crotone

Avellino-Taranto

Giugliano-Trapani

Juventus U23-Latina

Catania-ACR Messina

Altamura-Potenza

Benevento-Turris

Cavese-Foggia

Monopoli-Picerno

Sorrento-Casertana

