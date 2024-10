Turris-Catania 1-1: Inglese non basta, sfuma la vittoria per Toscano

StrettoWeb

Non basta il solito Inglese, al Catania, nella notte di Halloween. La squadra di Toscano si fa raggiungere dalla Turris nell’ultima parte di gara e porta a casa solo un punto. Tanto rammarico, per il vantaggio, ma l’espulsione di Guglielmotti ha complicato le cose.

La rete dell’attaccante arriva infatti in avvio di ripresa, al 53′, ma in due minuti – tra 54′ e 56′ – Guglielmotti riesce nell’impresa di beccarsi due gialli e di finire sotto la doccia. La superiorità numerica ravviva i padroni di casa, che trovano il pari con Ekuban al 74′. Rimpianti per il Catania, che avrebbe potuto risucchiare due punti alla capolista Benevento, che invece così resta lontana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.