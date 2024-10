Trapani ko nello scontro Playoff: l’Avellino sbanca il “Provinciale” 1-2 | CLASSIFICA

StrettoWeb

L’Avellino ci ha preso gusto. Dopo le 6 reti rifilate al Messina, gli irpini fanno fuori un’altra siciliana. E questa volta i 3 punti hanno un peso differente perchè arrivano in un importante scontro Playoff. Gori e compagni sbancano lo Stadio Polisportivo “Provinciale”, casa del Trapani, per 0-2.

Un gol per tempo per la squadra campana: l’ex Reggina Gabriele Gori apre le marcature al 43′, Patierno raddoppia al 60′. Per il Trapani secondo ko stagionale dopo lo 0-3 interno contro il Picerno datato 1 settembre, sconfitta che arriva a quasi 2 mesi di distanza dall’ultima volta.

Il Trapani resta a quota 18, al 6° posto scavalcato dal Giugliano vincitore 1-3 a Picerno nel pomeriggio, nel mirino del Catania che domani potrebbe tentare il sorpasso in trasferta contro la Turris. L’Avellino sale al secondo posto inanellando la 6ª vittoria consecutiva dopo aver raccolto appena 4 punti nelle prime 6 giornate senza vittoria.

Risultati 12ª Giornata Serie C Girone C

Picerno-Giugliano 1-3

Avellino-Trapani 1-2

Potenza-Taranto

Casertana-Altamura

Latina-Monopoli

Juventus U23-Sorrento

ACR Messina-Cavese

Crotone-Benevento

Foggia-Audace Cerignola

Turris-Catania

Classifica Serie C Girone C

Benevento 25

Avellino 22

Cerignola 21

Giugliano 20

Monopoli 19

Trapani 18

Catania 18

Picerno 17

Potenza 17

Sorrento 16

Crotone 14

Altamura 13

Turris 12

Casertana 11

Cavese 11

Foggia 10

Latina 10

ACR Messina 9

Taranto 7

Juventus U23 6

Programma 13ª Giornata Serie C Girone C (3-4 novembre)

Audace Cerignola-Crotone

Avellino-Taranto

Giugliano-Trapani

Juventus U23-Latina

Catania-ACR Messina

Altamura-Potenza

Benevento-Turris

Cavese-Foggia

Monopoli-Picerno

Sorrento-Casertana

