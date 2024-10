Streghe allo “Scida” nella notte di Halloween, il Crotone le scaccia: è 2-2 contro il Benevento

StrettoWeb

Notte di Halloween allo stadio “Ezio Scida” di Crotone con un turno infrasettimanale di Serie C da brividi. Le ‘streghe’ aleggiano sullo stadio, è proprio il caso di dirlo, a far visitare ai rossoblu c’è il Benevento capolista. Nella notte più esoterica dell’anno, trovarsi contro l’unica squadra con la fattucchiera sullo stemma rischiava di essere un presagio decisamente cattivo.

A cavallo fra i due tempi arriva il doppio sortilegio: Manconi al 42′ e Lamesta al 47′ trasformano un buono 0-0 in quella che sembra un’amara sconfitta. E invece, come in ogni film che si rispetti, il modo di spezzare l’incantesimo c’è sempre. Lo trova Tumminello che all’84’ segna il gol che accende la speranza, al 96′ firma il 2-2 che fa divampare la fiamma e brucia streghe, scope e malasorte. Il Crotone strappa un punto importante alla capolista e si porta a 2 punti dai Playoff.

