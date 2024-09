Reggio Calabria, Fedez chiude la Festa di Madonna chiedendo ai fan di ringraziare Falcomatà: “grazie a lui potete ballare senza pagare”

StrettoWeb

Si è conclusa la kermesse del Reggio Live Fest con il live di Fedez. L’arrivo del controverso cantante ha scatenato numerose polemiche, innescate dai parroci, per la circostanza che è stato associato proprio alla Festa della Madonna, lui da sempre blasfemo proprio nei confronti della Madonna e anche più in generale contro la fede cattolica. Insomma, una scelta che ha diviso l’opinione pubblica ed i fedeli e che ha creato scompiglio e tensione. Il concerto di Fedez è filato liscio, senza problemi e senza battute particolari, con numerose persone che si sono riversate sul Lungomare.

Fedez, nel corso del live, ha inteso ringraziare tutti “per l’accoglienza”, criticando una giornalista de “La vita in diretta”: “è venuta sino a qui a farmi domande inutili”. Ha poi chiamato Falcomatà chiedendo ai fan di ringraziare il sindaco “per aver potuto ballare senza pagare”. Fedez, successivamente, ha fatto salire sul palco uno scatenato fan, con il quale ha “duettato” in una canzone. Insomma, nessuna polemica e nessuna risposta da parte del cantante a chi lo ha criticato in questi giorni.





Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.