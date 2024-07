Aeroporto di Reggio Calabria, i nuovi voli sono clamorosi: arrivano Londra, Parigi, Francoforte e altri 3 internazionali!

StrettoWeb

Straordinarie novità per l’Aeroporto di Reggio Calabria, che da fine aprile sta sperimentando con successo straordinario i nuovi voli di Ryanair che hanno rilanciato lo scalo a livello non solo nazionale, ma anche internazionale. Adesso le rotte si moltiplicano: c’è grande attesa per l’annuncio ufficiale dei nuovi voli che il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, annunceranno in conferenza stampa Giovedì 11 luglio alle ore 10.30 alla Cittadella Regionale di Catanzaro.

All’incontro interverrà anche Marco Franchini, amministratore unico della Sacal e regista di tutta l’iniziativa, con grande competenza e professionalità. Nell’incontro verranno illustrate le nuove opportunità che si apriranno per la Calabria dopo la decisione della Regione di stoppare l’addizionale comunale sui passeggeri in partenza dagli scali calabresi. Nel caso di Reggio Calabria, con ogni probabilità la base Ryanair verrà raddoppiata. I nuovi voli sono già noti e sono destinazioni molto ambite. Per la stagione invernale 2024/2025, infatti, dall’Aeroporto di Reggio Calabria si potrà volare direttamente con sei nuovi scali internazionali. Si tratta di:

Londra (Stansted) – due voli settimanali – Domenica e Mercoledì

– due voli settimanali – Domenica e Mercoledì Parigi (Beauvais) – due voli settimanali – Martedì, e Sabato

– due voli settimanali – Martedì, e Sabato Francoforte (Hahn) – due voli settimanali – Domenica e Martedì

– due voli settimanali – Domenica e Martedì Bruxelles (Charleroi) – due voli settimanali – Lunedì e Giovedì

– due voli settimanali – Lunedì e Giovedì Dublino – due voli settimanali – Mercoledì e Sabato

– due voli settimanali – Mercoledì e Sabato Katowice – due voli settimanali – Martedì e Sabato

Tra i voli nazionali torna il volo giornaliero con Milano (partenza al mattino, rientro la sera).

Si tratta di un’attività nel segno della continuità rispetto a quanto già annunciato dagli stessi Wilson e Occhiuto nei mesi e nelle settimane scorse:

Giova precisare che i nuovi voli, in programma da ottobre 2024 a marzo 2025, non sostituiranno quelli già attualmente operati ma verranno aggiunti. L’unico volo che il 23 ottobre cesserà è quello con Manchester.

Ryanair passerà così a 16 rotte da Reggio, che diventeranno 18 complessive per lo scalo considerando anche quelle di ITA. Con questi numeri, l’Aeroporto dello Stretto si appresta a raggiungere dati vertiginosi e ricordiamo che si tratta di un’attività strutturale, già garantita per i prossimi tre anni. Lo status di “scalo internazionale” è ormai una realtà.

