Aeroporto Reggio Calabria, arrivano nuovi voli: ufficiali altre 4 rotte nazionali e internazionali

Forza Italia ha celebrato questa sera nella centralissima piazza Duomo di Reggio Calabria lo straordinario successo elettorale di Giusi Princi, eletta eurodeputato con oltre 84 mila voti di preferenza. Sul palco di Forza Italia per dire “Grazie” agli elettori il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il deputato Francesco Cannizzaro, ovviamente la stessa Giusi Princi e tutto il quartier generale regionale del partito azzurro. Nel corso della manifestazione, il governatore Occhiuto ha fatto un annuncio molto importante sull’Aeroporto dello Stretto.

“Oggi tanti reggini, tanti siciliani dell’area dello Stretto, possono andare in tutt’Europa e in tutt’Italia grazie alle rotte che abbiamo messo – ha detto Occhiuto – e vi ricordate quando quelli della sinistra dicevano che noi facevamo parole? Abbiamo dimostrato concretamente che noi facciamo fatti, e abbiamo fatto dell’Aeroporto di Reggio Calabria uno dei principali aeroporti per crescita del numero di passeggeri in Italia. Oggi voglio ringraziarvi non con le parole, ma con un altro fatto. Tra qualche giorno tornerà qui l’ad di Ryanair e probabilmente annuncerà che dai prossimi mesi, dalla stagione invernale, da ottobre, Reggio Calabria avrà un altro collegamento giornaliero con Milano, e i voli che già abbiamo messo a Reggio Calabria saranno ulteriormente incrementarli perchè ci saranno altri voli verso altre città europee e altre città italiane. Avremo a Reggio Calabria altri 4 voli già dai prossimi mesi; perchè il nostro modo di dimostrare l’impegno nei confronti di chi ci regala fiducia è quello dei fatti, non le parole“.

Altre 4 rotte di Ryanair da Reggio Calabria: l'annuncio ufficiale di Occhiuto

