Domotek Volley ricevuta a Palazzo San Giorgio: l’omaggio agli eroi dell’A3 | FOTO e VIDEO

La Domotek Volley Reggio Calabria torna in città trionfante dopo la promozione in Serie A3. La squadra reggina, con al seguito coach Polimeni e il direttore generale Marco Tullio Martino, è stata ricevuta quest’oggi dal Sindaco Giuseppe Falcomatà presso Palazzo San Giorgio per celebrare il traguardo raggiunto sabato sera in trasferta al PalaCampitelli di Grottaglie. Presente anche il delegato allo Sport per il Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella.

La stagione della Domotek Volley Reggio Calabria

Un club nato da quasi un anno e già promosso in Serie A3 al termine della stagione. Un cammino da sogno quello della Domotek Volley Reggio Calabria che ha riportato la pallavolo maschile reggina ad avere la A davanti alla categoria. Stagione esaltante quella dei ragazzi di coach Polimeni che hanno chiuso una regular season stellare fatta di sole vittorie e per tre quarti anche di 0 set lasciati agli avversari.

Il clamoroso bottino dopo l’ultima partita segnava: 22 vittorie su 22, 66 set vinti, 4 persi. Sono stati 65 i punti raccolti, 10 in più della Ciclope Volley Bronte che ha chiuso seconda a quota 55. In stagione staccato anche il pass per la Final Four di Coppa Italia nella quale i reggini si sono arresi solo contro i padroni di casa di Campobasso.

Molisani che torneranno protagonisti anche nella prima fase dei Playoff. Se nella stagione regolare sono arrivate solo vittorie, i Playoff della Domotek Volley si sono aperti con 2 sconfitte al primo turno nel quale, proprio Campobasso ha siglato double Coppa Italia e promozione.

Turning point importante per i reggini. Due ko che avrebbero potuto minare le certezze di capitan Laganà e compagni proprio nel momento decisivo. La prima sfida della seconda fase, contro Taviano già vincitrice 3-1 contro Grottaglie, era già decisiva: con una sconfitta i Playoff si sarebbero chiusi lì in favore dei pugliesi. Ma la Domotek ha messo anche il cuore in battuta.

Netto 3-0 davanti al pubblico del PalaCalafiore e biglietto per la sfida di Grottaglie con un enorme match point promozione da sfruttare. Ai reggini sarebbe bastato un solo set per raggiungere l’A3: se li sono presi tutti con un netto 0-3 che ha certificato la promozione.

