Si riaccende la speranza per Piera Maggio: “quella ragazza potrebbe essere Denise”

Quello di Denise Pipitone è un mistero che resta irrisolto a distanza di vent’anni. Tante le verità emerse, tante le bugie, tante le implicazioni. Eppure, nonostante tutto, Piera Maggio non ha mai perso la speranza. Una speranza che si è rinvigorita ora grazie ad una nuova segnalazione. Una foto che ritrae una giovane donna, molto simile a quella bambina di quattro anni scomparsa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre 2004.

A raccontarlo è stata la stessa Piera. “C’è una ragazza, una minore, straordinariamente somigliante a mia figlia. Quell’immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l’anno quando è stata scattata e chi erano quelle persone. Non mi innamoro di un’immagine perché la ritengo assolutamente, con alta probabilità, di mia figlia – ha riferito questa mamma coraggio a Mara Venier –, ma ogni immagine che verosimilmente può essere mia figlia non la mettiamo da parte”.

“Ho deciso di scrivere un libro per Denise perché c’è una parte di me che non era mai stata raccontata – ha detto Piera –. Quel libro è stata quella parte di verità che non tutti conoscevano. In questo libro è la mamma che parla. Volevo tirar fuori quella che era la mamma di Denise e poi spero che un giorno mia figlia abbia tra le mani questo libro“.

