Serie B, il Presidente dell’Ascoli accusa: “il Catanzaro…”

Dopo il Cosenza, e una insinuazione alla fine rivelatasi vana (nonché senza senso, come spiegato su StrettoWeb), ora l’accusa al Catanzaro. Massimo Pulcinelli, Presidente dell’Ascoli, non è nuovo a frecciate pubbliche, sui social e non solo. La sua squadra ieri ha agguantato il Palermo sul pari al 93′, continuando a sperare nella salvezza, ma a detta sua Cittadella e Catanzaro non hanno fatto abbastanza per fermare rispettivamente Bari e Ternana, anch’esse invischiate nella lotta per non retrocedere.

“Sperando nell’ultima in casa; che Brescia e Feralpi facciano il loro, a differenza di Catanzaro e Cittadella oggi…” è il messaggio di Pulcinelli in una storia Instagram. A detta del patron bianconero, dunque, veneti e calabresi non hanno forzato più di tanto la mano, “avvantaggiando” le avversarie per la conquista di pareggio e sconfitta. La stessa paura che Pulcinelli aveva per il Cosenza contro lo Spezia, dimenticando però che i rossoblu speravano ancora nel sogno playoff, svanito dopo le gare di ieri.

