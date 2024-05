La strana (e senza senso) richiesta del Presidente dell’Ascoli al Cosenza

StrettoWeb

Una speranza, forse una richiesta indiretta. Che però risulta un po’ antipatica, oltre che strana e francamente senza senso. Il riferimento è alle parole del Presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli rivolte al Cosenza, che due giorni fa ha sbancato il campo marchigiano, salvandosi e lasciando i bianconeri in una situazione di pericolo per quanto concerne la salvezza.

Pulcinelli, al termine della sfida, ha rilasciato delle dichiarazioni diventate ben presto virali. “I due calci di rigore sono stati annullati correttamente, invece non ci è stato dato quel rigore dove il loro portiere ha fatto fallo sul nostro giocatore”. In merito alla salvezza poi “dobbiamo cercare di fare i punti necessari in queste due gare che mancano. Mi auguro che da parte del Cosenza ci sia correttezza. Spero che la gara della vita che ha fatto oggi la faccia anche alla prossima, visto che affronta lo Spezia in casa. Spero che ci sia un approccio di correttezza e di lealtà“.

Il Cosenza è già salvo, quindi secondo Pulcinelli potrebbe “rilassarsi” domenica in casa contro lo Spezia, coinvolto nella lotta salvezza così come l’Ascoli. Il Presidente dei bianconeri vorrebbe che il Cosenza giocasse la gara della vita, così come fatto giorno 1. Precisiamo come sia normale che una squadra in lotta per salvarsi giochi la gara della vita contro una diretta avversaria. Sulla “professionalità” dei calciatori, invece, bisogna ricordare un piccolo particolare: il Cosenza è a -3 dall’8° posto, ha ancora speranze playoff. Non è in vacanza. Ecco perché la richiesta è senza senso. Anche se, a prescindere, non sarebbe dovuta essere posta, a meno che non abbia intenti provocatori.

