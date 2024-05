Aggressione a Corigliano-Rossano, Centinaio (Lega): “solidarietà al professore”

StrettoWeb

“Esprimo la mia solidarietà al professore di Corigliano Rossano che, secondo quanto emerge, sarebbe stato picchiato brutalmente con un casco e poi a calci e pugni da uno studente, al quale aveva dato un brutto voto a una interrogazione. La violenza è sempre sbagliata, ma nelle scuole lo è ancora di più. Le famiglie per prime dovrebbero insegnare a ragazzi e ragazze l’importanza dello studio e del rispetto per i loro insegnanti e per il lavoro che fanno”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega).

“Grazie alla Lega – ricorda Centinaio – adesso esiste una legge che punisce più severamente le aggressioni al personale scolastico. Inoltre, il nuovo contratto firmato dal ministro Giuseppe Valditara ha concesso agli insegnanti un aumento di stipendio, che porta soprattutto i più giovani a essere tra i più pagati della categoria in Europa, come confermato dai recenti dati Ocse. Sono azioni concrete che restituiscono dignità alla scuola italiana e ai suoi docenti”, conclude il senatore della Lega.

