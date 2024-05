Aggressione a Corigliano-Rossano: studente picchia il docente per un voto troppo basso

StrettoWeb

Una scia di aggressioni stanno coinvolgendo il mondo della scuola calabrese: dopo laccoltellamento tra studenti a Reggio Calabria, ecco l’ennesimo episodio di violenza di un allievo nei confronti del docente. È accaduto questa mattina a Corigliano-Rossano, presso l’istituto di Ragioneria dell’area rossanese: uno studente avrebbe colpito l’insegnante prima con il casco, poi a calci e pugni.

Il movente sarebbe un voto troppo basso all’interrogazione che ha spinto l’alunno del terzo anno a ribellarsi con tanta violenza. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha preso in carico il docente ferito per le cure del caso. Presenti anche i carabinieri del reparto territoriale per le indagini sul caso.

