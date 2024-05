Reggio Calabria, accoltella il compagno di classe al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci

StrettoWeb

Terrore pochi minuti fa al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria: un ragazzino di 14-15 anni (2ª o 3ª C in base alle prime frammentarie informazioni) è stato accoltellato da un compagno di classe che lo ha colpito con un coltello al fianco durante le lezioni. La vittima dell’accoltellamento ha un’emorragia interna ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno bloccato tutta la classe in aula e stanno svolgendo i primi interrogatori.

I genitori e i parenti della vittima, giunti sul posto impauriti e infuriati, hanno aggredito sia il compagno autore dell’accoltellamento che il professore che non si era accorto di nulla. Anche il professore è contuso.

Notizia in aggiornamento

