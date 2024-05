Reggina, pubblicate le modalità di vendita del marchio: 4 beni, costi e scadenza domanda | DETTAGLI

StrettoWeb

Ecco le novità annunciate. Primo “segnale” ufficiale della curatela della Reggina 1914, così come anticipato da StrettoWeb un mese fa. In un articolo dello scorso 10 aprile, così scrivevamo: “Le prime novità, apprende la nostra redazione, sono da attendersi a cavallo tra aprile e maggio, tra un mesetto circa o forse pure prima. In quel periodo potrebbero anche uscire fuori i primi annunci”. Ed ecco fatto. Oggi, 8 maggio, è stato pubblicato il documento di “vendita senza incanto”, in lotto unico, dei beni della Reggina 1914. In pratica, quel marchio tanto atteso, tra l’altro a poche ore dall’annuncio del Sindaco Falcomatà (“il Comune vuole partecipare alla manifestazione d’interesse”).

Il lotto unico comprende 4 diverse tipologie di beni, con una base d’asta di partenza di 100 mila euro (offerta minima) e un rialzo minimo di € 2.500. La scadenza per presentare l’offerta è del 29 maggio, alle ore 12. Il luogo di vendita è l’Ufficio del Giudice Delegato presso il Tribunale di Reggio Calabria, Via S. Anna, palazzo CEDIR, piano 3, torre 3.

I beni compresi nell’acquisto

Ecco i 4 beni compresi:

A) PORTAFOGLI MARCHI costituito da:

Marchio n. deposito 302016000074109 – Il marchio consiste in una “R” di colore amaranto con incastrato un pallone di calcio di colore bianco e nero recante in basso a sinistra n. 4 linee di più largo spessore iniziale e più sottile alla fine, il tutto racchiuso in un disegno a forma di scudo amaranto con contorno nero e giallo oro che va a sfumare. In basso fuori dallo “scudo” una scritta “reggina calcio.” di colore nero.

Marchio n. deposito 302016000074139 – Il marchio consiste in una “R” di colore amaranto con incastrato un pallone di calcio di colore bianco e nero recante in basso a sinistra n. 6 linee di più largo spessore iniziale e più sottile alla fine e una scritta a sinistra “reggina calcio” di colore nero.

Marchio n. deposito 302019000046554 – Il marchio consiste nella scritta “VAI REGGINA”.

B) ARREDI con logo Reggina

n.1 bancone rettangolare con vetrina laterale; n. 1 mobile quadrato con cassettiera e vetrine; n. 1 mobile espositore con elementi mobili;

n. 1 mobile basso con 2 ante scorrevoli;

n.1 puff/cubo; n. 1 sgabello bianco; n.3 manichini mezzo busto; n. 1 manichino intero).

C) ACCESSORI – OGGETTISTICA – ABBIGLIAMENTO

COLLO 1: n. 43 bandiere; 5 palloni; 10 borse; 10 sacche; 15 body bambino; 30 bavaglini; 80 presine; 100 appendi tessere; 20 cappelli; 70 gadget vari; 45 bracciali; 5 taglieri piccoli; 200 cucchiai cocktail –

COLLO 2: n. 360 apribottiglie; 120 matite; 8 mascherine; 37 sottobicchieri; 70 righelli

COLLO 3: n.10 orologi da parete –

COLLO4: n. 240 conf. da tre bracciali; 76 agendine; 80 cover –

COLLO 5: n. 75 tappetini mouse; 25 confezioni matitine; 130 penne; 420 portachiavi; 165 accendini; 20 accendi gas –

COLLO 6: n. 22 ombrelli –

COLLO 7: n. 16 maglie adulto; 3 giubbini smanicati; 11 kway; 3 pantaloncini; 11 pantaloni tuta; 3 tute complete; 3 felpe; 3 paia di calzettoni

COLLO 8: n. 12 giubbini baby; 1 tuta baby; 2 maglie baby; 3 pettorine baby; 1 paio di calze baby; grucce e buste varie

COLLO 9: Buste varie

COLLO 10: n.2 grembiuli; 6 righelli; 1 maglia; 4 tappetini mouse; 2 matitine; 2 tazze; 3 penne, 2 accendigas; 3 portachiavi; 3 apri bottiglia; 1 agendina; 1 calamita.

D) TROFEI -TARGHE – MEDAGLIE

Trofei: Coppa Vittoria Campionato Lega Pro; Coppa Memorial “Pasquale Gallo” 1° Classificato; Coppa Triangolare Giovanissimi 1° Classificato; Campionato Serie B 2020/2021 partita Vicenza Reggina; Torneo Internazionale Calcio Giovanile;

Targhe: Don Bosco in legno Triangolare Reggina Salernitana in vetro; Reggina 1914 in legno di forma tonda; Donne nel pallone; Progetto Giovanile; Amichevole Italia Ucraina; Piatto Argento Amichevole Reggina Vs FC Internazionale; LND CALABRIA Coppa Italia 2022/2023 Calcio Femminile; Memorial “Gianluca Iatì”; Memorial “Rocco Nocera”; Memorial “Arnaldo Marra”; Memorial “Nino Lo Presti”; 3° Torneo Castel Vetere Cup;

Medaglie: 4 medaglie con custodia di colore blu con la seguente dicitura: Scuola Calcio Elite anno 2018/2019; Scuola Calcio Elite anno 2019/2020; Scuola Calcio Elite anno 2020/2021; Scuola Calcio Elite anno 2021/2022; n.3 medaglie varie.

Condizioni: prezzo base/offerta minima

Il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore alla somma di € 100.000,00 (centomila) (offerta minima). Cauzione: Gli offerenti dovranno depositare presso la Cancelleria della Sezione Fallimentare entro le ore 12:00 del giorno antecedente la vendita, la domanda di partecipazione unitamente ad una somma pari al 20% del prezzo offerto a titolo di cauzione a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato alla Curatela Fallimentare con l’indicazione del numero della procedura fallimentare e del lotto; detta cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto.

Contenuto dell’offerta e modalità di presentazione

L’Offerta, corredata da una marca da € 16,00 e da due marche da € 2,00 ciascuna, dovrà qualificarsi espressamente come “irrevocabile” e dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina da un soggetto munito dei necessari poteri, nonché contenere, a pena di inammissibilità e quindi di esclusione dalla Procedura Competitiva:

le complete generalità dell’offerente, residenza, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto;

ditta o ragione/denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/P. IVA indirizzo PEC se impresa individuale o persona giuridica, l’indicazione del lotto;

il prezzo offerto che non può essere inferiore ad € 100.000,00;

la dichiarazione di ben conoscere il contenuto dell’ordinanza di vendita e di accettarne integralmente ed incondizionatamente le condizioni;

l’impegno all’assunzione a proprio carico di tutte le spese, oneri, e tasse conseguenti l’aggiudicazione; le indicazioni circa il tempo ed il modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta;

in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto certificato del Registro Imprese, o documento equipollente, dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente.

L’offerta va presentata in busta chiusa (a pena d’irricevibilità della stessa, la busta non deve contenere all’esterno alcuna indicazione o annotazione e nella stessa deve essere già stato/i inserito/i l’assegno/i

circolare/i). Saranno ritenute inammissibili le offerte parziali, condizionate, indeterminate e quelle formulate per

persona da nominare.

Svolgimento della vendita

Il giorno stabilito per la vendita si procederà all’apertura delle buste tempestivamente e ritualmente pervenute, rendendone pubblico il contenuto.

in caso di offerta unica la deliberazione sulla stessa avverrà secondo quanto stabilito dal novellato art. 572 c.p.c.;

in caso di più offerte valide si procederà ad una gara sulla base dell’offerta più alta con rilanci minimi in aumento per l’importo di € 2.500,00 ciascuno;

nel caso di più offerte valide la gara si svolgerà secondo le indicazioni di cui al novellato art. 573 c.p.c.; qualora gli offerenti non intendano partecipare alla gara, i beni verranno aggiudicati al miglior offerente secondo i criteri previsti dall’art. 573 c.p.c.;

l’aggiudicatario dovrà dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Reggio Calabria ai sensi dell’art. 582 c.p.c., in mancanza le notificazioni e le comunicazioni saranno eseguite presso la Cancelleria;

la cauzione verrà restituita agli offerenti non aggiudicatari concluse le operazioni di vendita.

Versamento saldo prezzo

Il termine per il versamento del saldo prezzo viene determinato nella misura massima di giorni 30 (trenta) dall’aggiudicazione; il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e la perdita della cauzione. A seguito del pagamento del saldo del prezzo di vendita, verranno rilasciate dichiarazioni di avvenuta vendita dei Marchi a favore dell’acquirente nonché ogni documento utile per i successivi adempimenti di legge, con ogni onere fiscale e spesa e costo a carico dell’Aggiudicatario.

