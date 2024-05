Reggina, Falcomatà: “il Comune parteciperà alla manifestazione d’interesse per il marchio”

StrettoWeb

Fenice no, Fenice sì, non può vivacchiare, però visita al Sant’Agata e poi… volontà di acquisizione marchio. Non si capisce cosa stia “tramando” il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, però raccogliamo le sue dichiarazioni. Per ben due volte ha detto che Reggio “non può vivacchiare in Serie D”, facendo intendere di non essere affatto contento della Fenice Amaranto e del futuro. Così ha citato l’ex Presidente Foti, che ha ammesso un colloquio avvenuto. Insomma, la posizione sembra (o sembrava) chiara.

Poi oggi, però, la visita al Sant’Agata, la targa consegnata, con la scritta “Lfa Reggio Calabria non ti fermare il sogno durerà” (sigh!), e la vicinanza dimostrata a società e squadra da parte delle Amministrazioni. E dunque? Che significa? Tanti tifosi sono, giustamente, rimasti disorientati. Ma siccome non lo erano abbastanza, allora c’è da raccogliere un’altra dichiarazione, a Reggina Talk, sul Dispaccio. “La Reggina appartiene alla città. Abbiamo verificato la possibilità di acquisire il marchio, mettendo in sicurezza il patrimonio storico. Il Comune di Reggio Calabria parteciperà alla manifestazione d’interesse per acquisire il marchio, quando verrà presentata dai curatori. Dobbiamo capire i costi”.

Dunque, in mezzo a tutto questo trambusto, anche un retroscena. Per la prima volta, infatti, il Sindaco fa questo annuncio. Che è importante e può risultare decisivo nella corsa al marchio. “Credo che un Ente non possa avere la stessa via di un qualsiasi altro privato. Se il marchio viene acquisito da un Ente pubblico, è in sicurezza per sempre con l’acquisizione al patrimonio del Comune di Reggio Calabria. Se gli altri competitori lo sanno già? Lo scopriranno da questa intervista”, ha aggiunto Falcomatà.

