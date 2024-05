Reggina, il Sindaco Falcomatà incontra la Fenice Amaranto al Sant’Agata

StrettoWeb

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà oggi ha incontrato La Fenice Amaranto al Sant’Agata. Come si può vedere dall’immagine a corredo, consegnata anche una targa (con scritto “LFA Reggio Calabria non ti fermare il sogno durerà”). Il primo cittadino si è confrontato con il DG Ballarino e il Presidente Minniti.

Insieme al Sindaco erano presenti anche il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessore Carmelo Romeo, il presidente del consiglio comunale Enzo Marra ed il consigliere comunale Giuseppe Cuzzocrea.

Il Sant’Agata, ricordiamo, è oggetto di dibattito in queste settimane. Tra poco scadrà la manifestazione d’interesse e il club dello Stretto ha fatto ampiamente intendere – attraverso le parole dell’imprenditore catanese – che potrà operare o per il centro sportivo o per la prima squadra. Ancora “calde”, inoltre, le dichiarazioni dell’ex Presidente Foti in merito a un eventuale coinvolgimento nella vicenda, proprio dopo un colloquio avuto con Falcomatà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.