Falcomatà al Sant’Agata: “Amministrazioni vogliono essere vicine a squadra e società”

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha spiegato i motivi della sua visita, insieme ad alcuni componenti dell’Amministrazione Comunale, al Sant’Agata, per incontrare i vertici e la squadra della Fenice Amaranto. “Siamo qui – ha detto a margine ai microfoni del club dello Stretto – per ringraziare la squadra per la regular season e per un incoraggiamento verso i playoff. Sappiamo delle difficoltà incontrate partendo in ritardo, ne siamo a conoscenza. Idem per quanto riguarda quelle sui campi da gioco in cui allenarsi. Per questo era importante venire qui”.

“E poi per ricordare quanto la maglia amaranto sia identitaria non solo del mondo reggino ma della città. La Reggina è la squadra della città, del popolo, dei quartieri. Qualsiasi bambino coltiva un sogno. C’è oggi una rappresentanza che fa capire quanto le Amministrazioni vogliano essere vicine a squadra e società”, ha aggiunto Falcomatà, con quest’ultima frase abbastanza in controtendenza rispetto a quanto affermato nelle ultime settimane, quando ha punzecchiato più volte la società con il “non può vivacchiare”. E nell’ultima occasione ha chiamato in causa anche l’ex Presidente Foti.

