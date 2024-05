Marchio Reggina, Ripepi: “Ballarino doveva essere il primo a presentare l’offerta”. E quella precisazione sul Comune…

StrettoWeb

“Bandecchi aveva promesso che avrebbe partecipato per il marchio e così è stato. Secondo voi, però, quale doveva essere la prima offerta da far pervenire al Tribunale di Reggio Calabria? Chi doveva essere il primo? Ballarino! La Fenice Amaranto doveva essere la prima a presentare l’offerta. Come mai non l’hanno ancora presentata? Magari la presenteranno domani. Perché tanto ormai le cose si fanno dopo le mie dirette. Forse pensavano gliela regalasse Falcomatà?”. Se lo chiede Massimo Ripepi, in una delle sue consuete dirette serali.

L’argomento è sempre la Reggina, tema caldo di questi giorni, soprattutto all’indomani della presentazione ufficiale dell’offerta per il marchio da parte di Bandecchi. “Ho chiamato oggi Consiglio, dirigente del settore Bilancio, che non mi ha risposto perché era fuori orario di lavoro. Lo richiamerò, a lui chiederò se lui ritiene che sia possibile che il Comune spenda con i soldi pubblici 100 mila euro e partecipi a questa asta. Non esiste un caso in Italia di questo tipo. A Vercelli si era formato un comitato di cittadini e imprenditori che solo dopo aveva chiesto aiuto al Comune. E’ tutta un’altra cosa. Ora ci volete dire qual è la situazione? Io ho parlato con un grandissimo segretario generale, con tanta esperienza, e mi ha detto che il Comune non può fare questa cosa. E comunque il Sindaco dovrebbe prendersi la responsabilità con una delibera di Giunta”.

