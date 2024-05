Maltempo, forti piogge e freddo invernale in Calabria e Sicilia. Ancora temporali nei prossimi giorni

StrettoWeb

Come ampiamente previsto nei giorni, piove a dirotto in questo giovedì 9 maggio in Calabria e Sicilia dopo che le precipitazioni erano già iniziate ieri. Le temperature sono tipicamente invernali: sia a Messina che a Reggio Calabria la temperatura massima s’è fermata a +17°C, come se fossimo a dicembre o gennaio. La pioggia, il cielo sempre cupo e l’umidità altissima fanno il resto: è una giornata di forte maltempo e il temporale molto violento che ha colpito la zona Sud di Reggio Calabria questa mattina ha provocato addirittura il dirottamento di un volo proveniente da Bologna. Il Boeing 737-800 ‘winglets’ di Ryanair ha provato ad attendere sullo Stretto, ma la persistenza del temporale con forti turbolenze in quota ha impedito l’atterraggio e imposto il dirottamento nello scalo lametino, risparmiato dai fenomeni meteo più estremi.

Le piogge più abbondanti stanno interessando la Sicilia, dove sono caduti fino a 100mm di pioggia in molte località. Grandi piogge anche nel reggino, fino a 60–70mm in Aspromonte. Una manna dal cielo contro la siccità, soprattutto in Sicilia dove le piogge stanno rimpinguando le falde e sollevando i livelli di tutti i bacini idrometrici.

Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni. Domani, venerdì 10 maggio, avremo ancora forti piogge in Calabria, soprattutto nel reggino, per tutto il giorno e poi forti temporali pomeridiani su Pollino, Sila (attenzione a Catanzaro) e nelle zone interne della Sicilia centro-orientale. I fenomeni temporaleschi saranno localmente molto violenti.

Anche sabato 11 maggio si ripeteranno forti temporali pomeridiani nelle zone interne, ma con possibili sconfinamenti veloci nel corso del pomeriggio su coste e pianure.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Previsioni Meteo complete per Messina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.