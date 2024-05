Maltempo a Reggio Calabria, volo Ryanair non riesce ad atterrare: dirottato a Lamezia

StrettoWeb

A causa del forte maltempo che sta colpendo dalla notte la città di Reggio Calabria, un volo Ryanair che sarebbe dovuto atterrare all’Aeroporto dello Stretto, è stato dirottato a Lamezia Terme per avverse condizioni meteo. Il volo era un Boeing 737-800 ‘winglets’ proveniente da Bologna. La situazione meteorologica è difficile ed è stato quindi deciso di cambiare direzione per l’atterraggio: il dirottamento meteorologico è stato provocato dal forte temporale che proprio questa mattina ha imperversato tra le 09:30 e le 11:30 nella zona Sud di Reggio Calabria, impedendo a qualsiasi velivolo di atterrare per le forti turbolenze atmosferiche.

A bordo del volo c’erano molti passeggeri diretti in Sicilia: dopo l’atterraggio a Lamezia sono stati trasportati con i pullman a Reggio Calabria. L’Aeroporto di Reggio non ha mai chiuso al traffico. Tutti gli altri voli giornalieri di ITA e Ryanair sono decollati e atterrati regolarmente, in orari differenti quando non c’era il temporale.

