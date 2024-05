Israele prosegue l’operazione a Rafah, Gabinetto di Guerra unito contro Hamas | VIDEO

StrettoWeb

Il Gabinetto di Guerra, composto da tutti i leader politici, ha deciso all’unanimità che Israele continui l’operazione a Rafah per esercitare pressioni militari su Hamas “al fine di promuovere il rilascio dei nostri ostaggi e gli altri obiettivi della guerra. Allo stesso tempo, anche se la proposta di Hamas è lontana dalle richieste israeliane, Israele invierà una delegazione di mediatori della classe dirigente per esplorare la possibilità di raggiungere un accordo in condizioni accettabili per Israele”.

Attacchi mirati a Rafah

Portavoce dell’IDF, afferma: “le forze dell’IDF stanno ora attaccando e operando contro gli obiettivi dell’organizzazione terroristica di Hamas in modo mirato a est Rafah”. L’operazione a Rafah è un’operazione combinata – caccia da combattimento e droni di Gerusalemme accompagnano le truppe terrestri con cinture di fuoco, l’artiglieria è in azione contro il nemico mentre i carri armati Merkavà si avvicinano insieme alla fanteria e le forze speciali agli obbiettivi.

Israele prosegue l'operazione a Rafah, le immagini

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.