Guerra, sì di Hamas alla proposta di cessate il fuoco. Israele: “è un inganno”

Si tinge di giallo l’ok di Hamas alla proposta di cessate il fuoco che Israele smentisce categoricamente. Il capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ha informato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ed il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamal, del sì del movimento palestinese alla proposta dei due Paesi arabi per un cessate il fuoco. Mentre alti funzionari di Israele rimarcano: “l’organizzazione terroristica di Hamas non ha accettato la proposta discussa tra Israele ed Egitto, e a Israele non è stato presentato alcun accordo. Questo è un inganno di Hamas il cui scopo è presentare Israele come se avrebbe rifiutato l’accordo”.

Israele smentisce

I cittadini palestinesi nella Striscia di Gaza stanno festeggiando l’annuncio di Hamas di un cessate il fuoco, nonostante fonti israeliane stiano smentendo.

“Proposta egiziana ammorbidita non è accettabile”

Secondo fonti in Israele “l’organizzazione terroristica di Hamas ha effettivamente approvato una proposta egiziana ammorbidita che non è accettabile per Israele”.

“Stanno cercando di farci sembrare come se stessimo rifiutando un accordo”

Fonte israeliana a GLZ Radio: “Hamas ha approvato un accordo di cessate il fuoco che non è mai stato discusso con l’Egitto. Stanno cercando di farci sembrare come se stessimo rifiutando un accordo”. Un alto funzionario israeliano ha detto alla Reuters: “l’offerta di Hamas include concessioni ampie e di vasta portata alle quali Israele non accetterà”.

