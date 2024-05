Casa Serena a Messina, Musolino contro l’amministrazione comunale: “fondi persi nel silenzio delle opposizioni””

StrettoWeb

“Le rassicuranti dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale di Messina su Casa Serena si scontrano contro la verità dei documenti prodotti dalla stessa amministrazione nel silenzio (fino ad ora) delle opposizioni. I documenti dicono che i fondi “Fondo Europeo Sviluppo Regionale” sono andati perduti (e ancora una volta l’Amministrazione dovrebbe spiegare ai cittadini perché) e che, al contrario di quanto pubblicamente dichiarato, non c’è nessun bando in corso per aggiudicare i lavori di riqualificazione. I documenti dell’amministrazione dicono anche che al posto dei fondi andati perduti, dopo 3 anni di inerzia, adesso si punta ad utilizzare quelli del PNRR“, è quanto afferma la parlamentare di Italia Viva, Dafne Musolino.

“Vi ricordate quando a fine gennaio feci una ispezione a Casa Serena evidenziando l’assenza dei lavori? Il Presidente della Messina Social City sosteneva che entro breve sarebbe stato pubblicato il bando per aggiudicare i lavori… La verità invece è impietosa e dimostra come fino ad ora non sia stato fatto praticamente nulla! Insomma si riparte da zero, una cosa che le famiglie degli ex ospiti di Casa Serena devono sapere. Sono stati presi in giro per tutto questo tempo. Dire la verità non è atto di sciacallaggio né di ingratitudine: chi amministra la cosa pubblica ha doveri precisi, e per quanto questo possa non piacere ad alcuni la verità non cambierà di una sola virgola! Trovo davvero desolante che l’Amministrazione, dopo avere restituito 16 milioni di fondi Poc non spesi, continui a perdere risorse che erano state reperite con un grande lavoro da parte dell’amministrazione precedente“, conclude Musolino.

