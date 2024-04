Viabilità a Sibari e la polemica elettorale: Falbo ribatte alla Provincia

StrettoWeb

“Prendo atto delle dichiarazioni del Consigliere Provinciale Chiaravalle riguardo alla viabilità nel Cassanese. Tuttavia, ribadisco che i progetti annunciati rimangono solo promesse finché non si tradurranno in azioni concrete sul campo anche perché sono gli stessi annunciati quasi un anno fa dal Presidente Rosaria Succurro e che sono rimasti da allora lettera morta per questo i cittadini ancora mormorano e ci segnalano problemi e peggioramenti“. E’ quanto risponde Gianluca Pio Falbo, consigliere che ha sollevato la questione alla Provincia di Cosenza.

“Invito ufficialmente il delegato provinciale alle Infrastrutture Chiaravalle a verificare di persona il drammatico stato delle arterie provinciali nel comune di Cassano All’Ionio. La mia non è una sterile polemica, bensì un appello affinché si ponga fine allo stato di abbandono di cui abbiamo ripetutamente denunciato l’esistenza. Motivo per cui lo invito a venire in città per un pubblico sopralluogo congiunto sui luoghi interessati”.

“Non è accettabile che le critiche vengano liquidate come strumentalizzazione politica, specialmente quando sono sollevate per il bene dei cittadini e delle imprese locali, e – peggio ancora – bollate come una “polemica elettorale” anche perché Cassano andrà alle elezioni soltanto nella primavera inoltrata del 2025″.

“La situazione non è nuova, come dimostrato da un mio comunicato stampa precedente, addirittura del 2022 che già denunciava le stesse problematiche (rinvenibile facilmente con una ricerca sui motori di ricerca). Mi auguro che i problemi siano affrontati con la stessa celerità con cui si risponde ai comunicati stampa, affinché si possa finalmente dare risposte concrete alle necessità della comunità”.

