Tragico epilogo: trovato il cadavere della castrovillarese Concetta Reale

StrettoWeb

Le ricerche di Concetta Reale finiscono con un epilogo terribile: la donna 83enne originaria di Castrovillari – ma residente in Sardegna – è stata ritrovata morta. Il corpo è stato rinvenuto questa mattina, intorno alle 10:30, in un canale vicino a Zerfaliu, il comune dell’Oristano dove appunto abitava. Della donna non si avevano più notizie dallo scorso 26 marzo quando, dopo aver lasciato la sua abitazione con la porta aperta ed il telefono sul tavolo, aveva fatto perdere le sue tracce. Secondo i primi rilevamenti, pare che la signora Concetta sia deceduta lo stesso giorno in cui era scomparsa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.