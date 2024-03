Sparita nel nulla: ricerche in corso per la castrovillarese Concetta

StrettoWeb

Ricerche a tutto spiano e la comunità calabrese e sarda in apprensione: la signora Concetta Reale, 83 anni di Castrovillari, ma residente a Zerfaliu in Sardegna, ha fatto perdere le sue tracce. La donna è scomparsa ieri mattina intorno alle 11: ha lasciato la propria abitazione con la porta aperta e le chiavi inserite nella serratura dall’interno, mentre il telefono era su un tavolo. I familiari, residenti invece in Francia, hanno lanciato un appello sui social per avere notizie sulla signora Concetta. Intanto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Oristano stanno scandagliando fiume e canali della zona.

