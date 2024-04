Rivolta nel Pd, non ci sarà il nome Schlein nel simbolo delle europee

StrettoWeb

Giornata agitata all’interno del Partito Democratico. Dopo la direzione nazionale di ieri e la proposta del presidente Bonaccini, di inserire il nome Schlein all’interno del simbolo Dem per le europee, è scoppiata una vera e propria rivolta interna. Alla fine i vari Cuperlo, Costa e De Micheli hanno avuto la meglio e non ci sarà il nome della segretaria nel logo dei democratici. Ricordiamo che la segretaria si candida al Centro e sulle Isole.

Cuperlo: “non sei Renzi”

Gianni Cuperlo ha commentato: “Elly te lo dico per la considerazione e la stima che è cresciuta nei tuoi confronti in questo anno di tua segreteria: tu non sei Giorgia Meloni, non sei Matteo Salvini, non sei Tajani, non sei Renzi, non sei Calenda. Tu sei meglio di tutti questi personaggi che ho appena citato. Tu sei meglio e vieni da una cultura diversa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.