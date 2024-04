Pd, nome Schlein nel simbolo delle europee: “ecco dove mi candido”

StrettoWeb

“Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido al Centro e nelle Isole per dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese“. La notizia attesa da mesi è arrivata in apertura di direzione del Partito Democratico annunciata dalla segretaria, Elly Schlein.

La proposta di Bonaccini

Il presidente del Pd Stefano Bonaccini, si apprende, ha proposto alla direzione dei Dem di inserire il nome della segretaria Elly Schlein nel simbolo per le prossime europee.

Cuperlo: “non sei Renzi”

Gianni Cuperlo ha commentato: “Elly te lo dico per la considerazione e la stima che è cresciuta nei tuoi confronti in questo anno di tua segreteria: tu non sei Giorgia Meloni, non sei Matteo Salvini, non sei Tajani, non sei Renzi, non sei Calenda. Tu sei meglio di tutti questi personaggi che ho appena citato. Tu sei meglio e vieni da una cultura diversa”.

Contro la proposta, tra gli intervenuti finora, si sono espresse anche Silvia Costa e Paola De Micheli. Favorevole invece Pierfrancesco Majorino. Alla fine, dopo il dibattito, la direzione dovrà votare sull’inserimento del nome della Schlein nel simbolo.

Europee: in segreteria tre no a nome Schlein nel simbolo

Sono stati tre i no nella segreteria del Pd alla proposta di inserire il nome di Elly Schlein nel simbolo del Dem alle europee. A quanto si apprende, si sono detti contrari Peppe Provenzano, Marco Sarracino e Debora Serracchiani. “Alle europee si vota il Pd, non il segretario. Il nome nel simbolo è stato inserito solo una volta, alle politiche con Veltroni. Anche con Bersani e Renzi una proposta del genere è stata bocciata”, è la rifessione che a quanto si apprendere è stata fatta sulla questione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.