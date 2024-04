Reggio Calabria, la testimonianza: “reparto di urologia di Melito molto efficiente”

StrettoWeb

Mentre al GOM di Reggio Calabria per fare un’ecografia la prenotazione è di 8 mesi, all’ospedale di Melito molto meno. Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una lettera firmata raccontandoci la propria esperienza: “ho prenotato ad inizio gennaio un’ecografia ed il primo posto utile era fine gennaio all’ospedale di Melito, dove ho incontrato un reparto di urologia molto efficiente e ne sono uscito pienamente soddisfatto della visita e dell’esame effettuato“.

“Nella nostra regione esistono strutture valide , basta non disperare ma continuare ad essere ottimisti se non è proprio urgente, perché prima o poi il posto lo si trova per effettuare un esame in convenzione e non a pagamento”, conclude il paziente.

