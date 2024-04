Reggio Calabria, morto anche il giovane motociclista coinvolto nel tragico incidente del 25 aprile a Bocale

StrettoWeb

E’ morto oggi pomeriggio il giovane motociclista di Reggio Calabria, originario di Bova, Alessio Legato, coinvolto nel tragico incidente della mattina del 25 aprile sulla SS106 Jonica Taranto-Reggio Calabria nei pressi di Bocale. Il ragazzo aveva appena 30 anni ed è morto oggi al GOM dopo quattro giorni in rianimazione.

Nell’incidente era già morta la 76enne Gabriella Laganà, alla guida dell’autovettura che si era scontrata con il motociclista.

Il Comitato Giovani di Bova Marina a lutto

“Oggi piange tutta la comunità Bovese…oggi abbiamo perso tutti…abbiamo perso un fratello, un amico, un nipote, un conoscente, un cugino. Purtroppo il destino ha scelto Alessio….un destino pregiudicato da una strada maledetta che miete vittime instancabilmente…Abbandonati da uno Stato quasi impassibile alle disgrazie che avvengono mensilmente nel nostro territorio…uno Stato che predica ma neanche dopo le centinaia di morti interviene con azioni sicure e di contrasto a tutte queste tragedie. La morte di un ragazzo lascia increduli. Il primo pensiero è per lui, Alessio per l’interruzione del suo progetto di vita, per i suoi genitori per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, per suo fratello Danilo, i parenti, e per tutti noi, che meno vicini siamo comunque partecipi, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Ad Alessio il pensiero di noi giovani del Comitato, alla sua famiglia il nostro più grande abbraccio“.

