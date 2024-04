Drammatico incidente stradale sulla SS106 a Reggio Calabria: morta una donna | NOME

StrettoWeb

Un drammatico incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sulla SS106 a Bocale in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra una moto e un’auto e nello scontro una donna, Gabriella Laganà di 76 anni che si trovava a bordo dell’auto, ha perso la vita mentre il giovane a bordo della moto è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione presso il Gom di Reggio Calabria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Al momento la strada è chiusa al traffico.

