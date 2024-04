Reggio Calabria, domenica semi estiva e prime persone in spiaggia: le FOTO da Lazzaro

StrettoWeb

Domenica semi estiva quella di oggi, 14 aprile, a Reggio Calabria. In attesa di un ritorno del freddo previsto nei prossimi giorni, da registrare invece temperature al di sopra del periodo in questo weekend. Sia ieri che oggi, due bellissime giornate e un mare cristallino. Quale migliore occasione non solo per una passeggiata, ma anche per rilassarsi in spiaggia?

A corredo dell’articolo, alcune immagini direttamente dal Lungomare di Lazzaro, zona nord della città. Non mancano le persone coricate o sedute in riva al mare, anche nel tardo pomeriggio. E c’è pure qualcuno con il costume e l’ombrellone. Per i più temerari, anche il bagno.

