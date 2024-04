Allerta Meteo, arriva la “vendetta” dell’Inverno: in settimana maltempo e crollo termico, inizia lungo periodo fresco e instabile

StrettoWeb

L’inverno sta per prendersi una bella rivincita sull’Italia, compreso l’estremo Sud: nei prossimi giorni avremo un clamoroso ribaltone delle condizioni meteorologiche dopo il caldo anomalo di questo weekend e, più in generale, delle ultime settimane e degli ultimi mesi. Quest’anno non ha mai fatto freddo per tutto l’inverno, eppure nei prossimi giorni – dopo metà aprile e in primavera inoltrata – avremo il periodo più freddo dell’anno. In assoluto. Perchè l’inverno si sta per vendicare.

La situazione meteo inizierà a cambiare da martedì 16 aprile, quando piogge sparse provocate da un ciclone proveniente dal nord Africa cadranno su tutta la Sicilia e su tutta la Calabria, in risalita da sud verso nord, accompagnate da ingenti quantità di sabbia del Sahara. Il clima rimarrà ancora molto mite, caldo. Ma mercoledì 17 arriverà il fronte freddo che farà crollare le temperature di oltre 10°C in poche ore. L’aria si ripulirà per i forti venti di maestrale e tramontana che spazzeranno via ogni tipo di nuvolosità e pulviscolo africani, e inizierà un lungo periodo di freddo anomalo e instabilità che durerà a lungo.

Le temperature diminuiranno ulteriormente nel corso della settimana, tanto che tra giovedì sera e venerdì mattina tornerà persino al neve sui rilievi oltre i 1.400/1.500 metri. E le temperature, appunto, scenderanno su valori che non avevano mai raggiunto quest’anno né a gennaio né a febbraio né tantomeno a marzo.

