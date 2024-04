Messina, vittoria pesante: Monterosi KO! Salvezza ad un passo e playoff di nuovo vicini

StrettoWeb

Vittoria importante e pesante per il Messina in questo pomeriggio primaverile. Dopo cinque gare senza successo – e in cui erano arrivati solo due pari e tre sconfitte – la squadra di Modica ritrova i tre punti e scaccia via i brutti pensieri, anche per rispondere al Monopoli, che vincendo ieri aveva risucchiato i peloritani in zona playout. E invece il 2-1 siciliano al San Filippo contro il Monterosi vale un rassicurante +5 sul gruppone spareggi e addirittura un -1 sui playoff.

La gara si decide alla fine del primo tempo, con un uno-due micidiale in quattro minuti: Rosafio la sblocca al 44′, Plescia torna al gol e raddoppia al 45’+3. Il 2-0 all’intervallo permette alla squadra di casa di gestire e di portare a casa la vittoria nonostante il gol dell’1-2 di Eusepi al 72′, che rende il finale più palpitante. A tre giornate dal termine, il Messina è a un passo dalla salvezza. Serve però un ultimo sforzo, anche per provare a strappare il sogno playoff.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 73 Benevento 62 Avellino 60 Casertana 58 Picerno 54 Taranto 53 (-4) Giugliano 52 Latina 51 Crotone 48 Foggia 45 Sorrento 45 Audace Cerignola 44 Acr Messina 44 Potenza 41 Catania 39 Monopoli 39 Turris 37 Virtus Francavilla 30 Monterosi Tuscia 28 Brindisi 18 (-4)

