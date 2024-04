Il Messina vince, ma Modica sbotta: “fare le cose per bene, sennò vado via”

StrettoWeb

Il Messina questo pomeriggio ha ottenuto una vittoria pesantissima, battendo il Monterosi per 2-1 al San Filippo. Così ha allontanato la zona playout e ha avvicinato quella playoff, per un finale di stagione che si prevede ricco di suspense in queste ultime tre giornate. Nonostante ciò, però, il tecnico peloritano Giacomo Modica non è contento e ha sbottato a fine gara. Contro chi? Sicuramente la politica (per le strutture e i campi), sicuramente una parte dell’ambiente (che ha criticato nelle ultime settimane, nonostante l’allenatore stia compiendo difatti un miracolo) e forse anche la società.

“Non voglio togliermi sassolini, ma siamo stanchi di subire tanti errori arbitrali e diverse situazioni avverse. Avremmo meritato di più sotto l’aspetto effettivo, per essere messi nelle condizioni di fare meglio. Non è un caso che sei allenatori in sei anni abbiano toppato. Messina è una città straordinariamente bella, ma anche un ambiente tetro, dove ci sono sempre critiche e dove non va mai bene niente. Ci sono dinamiche che portano negatività, viviamo un anno da zingari a girovagare e senza il team manager la caldaia sarebbe rimasta spenta e non avremmo avuto acqua calda”, svela Modica.

Poi continua: “l’amarezza è infinita. Siamo alla fine e ringrazio per l’opportunità di tornare ad allenare a Messina, che è la mia seconda città. Dico grazie perché ha avuto il coraggio di prendere me, anche se qualcuno pensa che non sono da Serie C”, la frecciata. E conclude: “si devono fare le cose per bene, altrimenti saluto e per la propria strada. Non chiudo la porta, ma voglio essere chiaro: non elemosino un contratto, però siamo qui per fare qualcosa di importante e serve una risposta anche dalla politica”. Il riferimento va ai campi di allenamento, che “vanno adeguati per dare un segnale sul tema calcio a Messina”.

