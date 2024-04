Messina, nuove accuse di De Luca contro Occhiuto e Germanà: “rappresentano le lobby…”

StrettoWeb

Nella tradizionale diretta social mattutina, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, dopo l’attacco di ieri sera durante il comizio di Santa Teresa di Riva, rincara la dose contro Occhiuto e Germanà. “Loro due rappresentano le lobby ed i poteri forti e ruotano sempre intorno agli affari, noi siamo contro queste logiche”, rimarca De Luca.

“Caro Occhiuto, pensa a governare la Calabria se riesci. Tra l’altro, non sta dando l’ok a Schifani sul mantenimento della cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina. Il Ponte? L’unico Ponte che Occhiuto è riuscito a fare con la Sicilia è quello con la Siracusano. Germanà? Non ha mai fatto nulla per Messina”, conclude De Luca.

