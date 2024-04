Messina, De Luca contro Occhiuto: “sei un volgare…”

StrettoWeb

All’apertura della campagna elettorale a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, si scaglia contro il presidente della regione Calabria, il forzista Roberto Occhiuto.

“Sul Ponte di Matteo Verdini hanno preso 2 miliardi del Fondo Sviluppo e coesione per fare il Ponte degli affari. Noi non ci stiamo e faremo una manifestazione il prossimo 25 aprile al pilone alle ore 19:00”, evidenzia De Luca. “Roberto Occhiuto come ti permetti di nominare Federico Basile dicendo che va dietro al masaniello De Luca? Sei un volgare ed un invasore. Per le comunali di Messina sei venuto in città a fare la campagna elettorale contro di noi. Ti aspettiamo alla nostra manifestazione contro il Ponte degli affari”, conclude De Luca.

