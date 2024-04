StrettoWeb

Terribile incidente stradale sulla strada statale 114 a Taormina. Due moto hanno impattato frontalmente provocando due feriti. Un 23enne ha avuto la peggio, è attualmente ricoverato in ospedale in coma. Ancora in corso di accertamento la dinamica del sinistro.

Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118 che hanno immediatamente soccorso i feriti.

