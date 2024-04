StrettoWeb

E’ morto il giovane di 22 anni rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto sulla strada statale 114 a Taormina. Due moto hanno impattato frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Sul sinistro sono in corso le indagini della Polizia locale di Taormina.

Immediatamente soccorso dai medici del 118, le condizioni del 22enne sono subito sembrate gravi, tanto che è deceduto nella notte.

Foto di repertorio

