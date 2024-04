Giornata Mondiale dell’autismo, il Presidente Mancuso: “atti concreti per sostenere le famiglie”

StrettoWeb

“Nella ricorrenza della ‘Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo’ esprimo la vicinanza del Consiglio regionale alle famiglie che si si fanno carico dei bisogni dei soggetti con disturbi dello spettro autistico. Sono famiglie che hanno bisogno, non solo di messaggi di solidarietà, ma di atti e provvedimenti concreti, che garantiscano, senza alcuna discriminazione, i diritti fondamentali, tra cui l’accesso alle strutture didattiche e lavorative, superando ogni barriera e ogni ostacolo”. E’ quanto dichiara Filippo Mancuso, presidente del Consiglio Regionale.

“Esprimo, inoltre, apprezzamento per le iniziative di supporto alle famiglie e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che le istituzioni e le associazioni di volontariato portano avanti. Come Consiglio regionale abbiamo voluto istituire il ‘Garante dei diritti delle persone con disabilità’, che la Calabria ancora non aveva, anche per proporre azioni coordinate e sinergiche favorendo l’integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti più fragili”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.