Gatti decide Juve-Fiorentina e dedica il gol a Marco Pezzati, calciatore del San Luca morto a febbraio

Federico Gatti ha deciso ieri sera Juventus-Fiorentina. Il suo gol nel primo tempo allo Stadium ha regalato l’1-0 ai bianconeri, rilanciandoli in ottica Champions dopo un periodo difficile. Il difensore, a fine gara, ha voluto fare una dedica speciale per la rete e la vittoria. “Il destino è strano, il destino è così. Proprio contro la tua squadra del cuore. Questo gol lo dedico a te amico mio, che da quando te ne sei andato non c’è un giorno che non ti pensi”.

Il riferimento è a Marco Pezzati, calciatore fiorentino del San Luca morto a fine febbraio in un tragico incidente stradale in provincia di Catanzaro. Pezzati, toscano di nascita e tifoso della Fiorentina, era amico del giocatore della Juve.

