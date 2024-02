Incidente SS 106, il calcio piange: morto un calciatore del San Luca

StrettoWeb

E’ un calciatore del San Luca la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera nel Comune di Isca sullo Jonio (CZ), sulla SS 106. Si tratta di Marco Pezzati. Difensore classe ’93, è nato a Firenze. E’ stato lui a finire fuori dalla carreggiata, ribaltandosi per cause ancora in corso di accertamento. San Luca piange così, nuovamente, per delle vittime sulla SS 106, come accaduto per le 4 persone morte qualche settimana fa in un incidente a Montauro. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social provenienti anche da altre società dilettantistiche calabresi. Dalla Fenice Amaranto alla Vibonese, passando per Sambiase, Bocale, Acireale, Igea Virtus.

I messaggi di cordoglio dalle squadre di Serie D

“Il presidente Virgilio Minniti, il direttore generale Antonino Ballarino, il club manager Giuseppe Praticò e tutta la società, sono vicini alla famiglia Pezzati e alla società del San Luca per la tragica scomparsa del calciatore Marco. Possa giungere alla famiglia un caloroso abbraccio”, scrive la Fenice.

“L’U.S. Vibonese Calcio si stringe al dolore del San Luca e dei familiari, gli amici e i conoscenti del calciatore Marco Pezzati, vittima di un tragico incidente stradale. Sentite condoglianze da parte di tutta la Società”, il messaggio della Vibonese.

“La società della Nuova Igea Virtus, in tutte le sue componenti, porge le sentite condoglianze ai familiari ed alla società del ASD San Luca 1961 per la tragica scomparsa di Marco Pezzati, giocatore d’origine toscana, che militava nella compagine calabrese. Pezzati ha perso la vita dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto sulla S.S. 106 Ionica in provincia di Catanzaro”.

“La A.S.D. Gioiese 1918, in tutte le sue componenti, si stringe forte al dolore che ha colpito la società del ASD San Luca 1961 per la perdita del calciatore Marco Pezzati. Ancora una volta, purtroppo, una giovane vita viene spezzata troppo presto e tolta all’affetto della famiglia alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

“La Presidente Scicolone, il gruppo dirigente, lo staff tecnico, lo staff medico/sanitario e tutti i calciatori dell’A.S.D. Canicattì si stringono attorno al San Luca, esprimendo le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del proprio tesserato Marco Pezzati. Un altro angelo è volato in cielo!”.

“La SSD Città di Acireale 1946 esprime vicinanza ai familiari di Marco Pezzati e alla ASD San Luca 1961 per la tragica scomparsa del calciatore avvenuta nella notte”.

“Il Siracusa Calcio 1924 esprime cordoglio per la morte del calciatore Marco Pezzati e vicinanza alla famiglia e a dirigenti, staff e calciatori del San Luca, club in cui militava”.

“La società dell’Akragas porge le più sentite condoglianze ai familiari ed alla società del San Luca per la tragica scomparsa di Marco Pezzati. Il calciatore ha perso la vita dopo un incidente stradale che lo ha visto coinvolto sulla S.S. 106 Ionica in provincia di Catanzaro”.

Morte calciatore del San Luca Marco Pezzatti, il cordoglio delle squadre calabresi di Eccellenza

“Il Bocale Calcio Admo in tutte le sue componenti esprime la vicinanza alla famiglia del ASD San Luca 1961 per la morte del calciatore Marco Pezzati avvenuta in circostanze tragiche. Il sentito cordoglio va inoltre alla famiglia, ai compagni ed a tutta la comunità di San Luca, in un momento dove le parole non possono esprimere in alcun modo il profondo dolore”.

“L’A.S. D. Sambiase 2023 si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa del calciatore del ASD San Luca 1961 Marco Pezzati, vittima questa notte di un tragico incidente stradale. Che la terra ti sia lieve, Marco”.

“La Società A.S.D. ReggioRavagnese 1960 in tutte le sue componenti, partecipa attonita al dolore della Società A.S.D. San Luca 1961 per la tragica morte del proprio calciatore Marco Pezzati. Che la terra ti sia lieve riposa in pace Marco”.

