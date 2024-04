Garibaldi e Fiordaliso, nella diretta spunta… Taibi: “chi è? Il miglior portiere della Reggina” | VIDEO

StrettoWeb

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello, il reggino Giuseppe Garibaldi ha cominciato una intensa attività sui social, così come richiesto dai suoi followers. E quindi su Instagram si lancia in foto, video, storie, dirette. Lo ha fatto in occasione del suo ritorno in patria, con le dirette della Pasquetta da Santa Cristina d’Aspromonte, ma lo ha fatto anche per la passeggiata sul Lungomare di Reggio Calabria.

In questi giorni l’ex concorrente del reality di Canale 5 ha incontrato un’altra coinquilina della casa, la cantante Fiordaliso. I due hanno avviato una diretta Instagram per interagire con i fan. Tra coloro che hanno fatto “un salto” nella diretta è spuntato anche Massimo Taibi, l’ex portiere direttore sportivo della Reggina. I due hanno notato la presenza di Taibi, che Garibaldi ha salutato in diretta. Fiordaliso, non sapendo chi fosse, ha chiesto: “chi è? E’ il miglior portiere della Reggina”, ha risposto Garibaldi. In alto il video.

